Москва, , 04:38 — REGNUM

Москву назвал регионом, где зарегистрировано больше всего людей, у которых впервые выявлены связанными с употреблением спиртного психические расстройства, телеканал RT.

Уточняется, что Москва возглавила рейтинг российских территорий, который составлен на основе статистики Минздрава за минувший год. Рейтинг учитывает, сколько в регионе в 2018 г. оказалось таких случаев.

В Москве таких людей за год насчитали 2,8 тыс. Почти столько же пришлось на Подмосковье. Следующие регионы — Пермский край и Челябинская область — по 2,4 тыс. человек.

За «лидерами» следует Башкирия (2,2 тыс. человек), Свердловская область (2,1 тыс. человек), Алтайский край (две тысячи).

Ингушетия, отметим, названа регионом, где почти нет таких пациентов: за минувший год — один человек. В Чечне — 59 человек, в Ненецком автономном округе — 80 человек.

В общей сложности, за год впервые выявлены вышеуказанные проблемы у 75,7 тыс. человек по стране.

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