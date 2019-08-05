Лондон, , 04:22 — REGNUM

Британский подросток подозревается в покушении на убийство шестилетнего мальчика, сообщает полиция Лондона.

17-летний юноша задержан в Лондоне после инцидента на галереи Тейт Модерн, где он, по словам очевидцев, перекинул незнакомого ребёнка через ограждение смотровой площадки под крышей галереи.

Шестилетний малыш упал с большой высоты — платформа располагается на десятом этаже галереи — и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Очевидцы задержали злоумышленника.

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