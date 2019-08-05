Магадан, Магаданская область, , 03:39 — REGNUM

Магаданская область и Чукотский автономный округ — в числе пяти регионов, где очень низкий процент обнаружения онкологических заболеваний на последних стадиях. ю передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Минздрав России.

Читайте также: Ради статистики: в РФ врачи отказываются ставить диагноз раковым больным?

В 2018 году в стране выявлено 625 тыс. новых случаев рака, при этом на женщин приходится большее число.

Как выяснили в ведомстве, часто заболевания выявляют уже на поздних стадиях. В числе таких регионов: Чукотка, Ненецкий автономный округ, Брянская и Тульская области и замыкает список — Колыма.

Чуть лучше диагностируют онкологию на Сахалине, в Костромской и Иркутской областях и в Еврейской автономной области.

Читайте также: Жители РФ перечислили основные причины развития рака

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты призывают усилить контроль в диспансеризации, особенно в вопросах выявления онкозаболеваний.

По мнению жителей России основная причина рака — экология.