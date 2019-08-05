5 августа 2019 | Время чтения 3 мин

Анна Шулятьева, , 15:59 — REGNUM

Российский спорт велик, так было всегда. По всей стране куются спортивные таланты, молодые атлеты выходят на всероссийские и мировые соревнования, завоёвывают разряды и медали, становятся легендами и гордостью страны. Но за каждой победой, как известно, стоят труд, боль и характер, не только самого спортсмена, но и его тренера. Кто сегодня воспитывает победителей, чья рука ведёт их к пьедесталу почёта?

Леониду Алексеевичу Казанцеву 68 лет. Он закончил центральную школу тренеров в Москве. С 1972 года Казанцев преподаёт лёгкую атлетику в Коряжме:

Казанцев после тренировки в манеже Анна Шулятьева © ИА REGNUM

«В 70 году я получил распределение в ЦСКА, мне давали квартиру на Ленинградском проспекте, но судьба распорядилась иначе. В июле — диплом, а 1 сентября мне оторвало руку.

Во время тренировки ехал по шоссе на велосипеде, машина со шлакоблоками задела — и я улетел в кювет. Машина ушла, я вскакиваю, хватаю руль, и не могу — руки нет.

Через месяц после операции я уже работал тренером в Туле. Но на душе было пакостно, все жалеют, что молодой, симпатичный — лучше бы били… Тогда я узнал, что строится комбинат в Коряжме, там как раз открыли спортивную ДСШ заводского комитета ЦБК».

Леонид Алексеевич все упражнения делает вместе с ребятами. «Я считаю, что заранее настраиваться на какой-то определенный вид спорта не нужно – вдруг ребенку не понравится? Не бойтесь «терять время», пробуйте заниматься и тем, и другим. Есть немало видов спорта, куда вообще никогда не поздно прийти» Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Так Казанцев оказался в Коряжме. Спортивная школа под его руководством стала лучшей в Архангельской области.

Леонид Алексеевич в тренерской. О своих учениках Леонид Алексеевич может рассказывать часами. И на стенах в тренерской сплошь их фотографии Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Леонид Алексеевич в тренерской, где все стены украшены портретами его учеников и фотографиями с моментов соревнований (слева). На стенах в тренерской висят портреты выпускников, их кубки и медали. Здесь есть старые кроссовки, все испещренные надписями: «Олимпийская чемпионка, с лучшими пожеланиями» – это кроссовка Тани Казанкиной (справа)

Леонид Алексеевич у себя дома. На стене грамоты и медали, а также факел паралимпийского огня. в 2014 году Леонид Алексеевич был одним из факелоносцев. Ему предлагали нести факел в Сочи, на открытии Олимпиады. Но он отказался. – По-моему, побежать в Сочи было бы нечестно. Есть те, кто заслужил это Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Казанцев тренирует детей круглый год, без отпусков. Занятия по лёгкой атлетике проходят бесплатно, и многие дети имеют возможность посещать тренировки, но соревнования в других городах доступны немногим. Поэтому Леонид Алексеевич всю свою пенсию — 23.000 рублей — тратит на то, чтобы дать детям шанс выступить на соревнованиях.

Папка с билетами и документами на оплату гостиниц, которые он оплачивает своим ученикам, не имеющим материальной возможности выехать на соревнования Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Фестиваль бега в Кировской области. Леонид Алексеевич всегда наблюдает соревнования с балкона. Он считает, что всё, чему он мог научить — даёт на тренировках. На соревнованиях ученики должны показать результат самостоятельно Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Автомобиль Леонида Алексеевича стоит в гараже. Часто на соревнования в соседние города он возит детей сам. Но зимой на перекрёстке в него врезался автомобиль скорой помощи, и пока машина в ремонте Анна Шулятьева © ИА REGNUM

«Это мой билет в рай», — шутит Казанцев. Все билеты и документы на оплату гостиниц он подшивает в папку. На титульном листе надпись «На 1 марта 2019 года мной потрачено на ребят ДЮСШ и манеж 2 миллиона 359 тысяч 250 рублей».

Здание спортивного манежа, которое также служит для тренировок или работников пожарной части г. Коряжма Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Здание спортивного манежа, которое также служит для тренировок или работников пожарной части г. Коряжма (слева). Тренажёр пожарной части рядом со спортивным манежем (справа)

Тренажёрный зал в манеже. 15 лет назад Леонид Алексеевич оборудовал это помещение под тренажёрный зал, и только недавно пожарные заменили тренажёры на новые Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Его жена уехала помогать воспитывать внучку в Санкт-Петербурге, где у Леонида Алексеевича есть отдельная квартира.

«Все мои любимые в Петербурге, внучка, самая дорогая, тоже там, но не могу уехать. Не могу бросить детей, понимаю, что не будет меня — не будет в городе и лёгкой атлетики».

Тренировки в манеже: «Я не обещаю, что выращу рекордсмена, но воспитанного, развитого человека – в этом можете не сомневаться» Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Леонид Алексеевич все упражнения делает вместе с ребятами Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Тренировка в манеже. Под потолком – полотнища государственных флагов тех стран, куда ездил выступать сам Леонид Алексеевич и его ученики Анна Шулятьева © ИА REGNUM Тренировки в манеже Анна Шулятьева © ИА REGNUM Тренировки в манеже Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Леонид Алексеевич закрывает тренерскую после занятий Анна Шулятьева © ИА REGNUM

На вопрос, почему он не уезжает из Коряжмы, Леонид ответил:

«Когда мне не повезло в жизни и в 19 лет я остался без руки, я был растерян и раздавлен — нет перспективы, нет надежды. И тогда Котласский ЦБК в Коряжме предоставили мне возможность начать всю жизнь с нуля, с оторванной рукой. Они поверили в меня, как в молодого специалиста, создали все условия. У меня и раньше было много предложений уехать, но сейчас я уже не могу бросить Коряжму. Работа с детьми — это моя миссия на этой земле. Дети — моя жизнь, мой катализатор — я их учу, и они меня учат. Лучше остаться здесь навсегда и сделать всё что возможно, чтобы дать дорогу молодым».

«Слушай, думай, делай» — заповедь Казанцева, на каждой тренировке Анна Шулятьева © ИА REGNUM

Закончилась тренировка. Дети встают в круг, каждый по очереди подходит к Казанцеву, девочки обнимают, мальчишки жмут руку. Так заканчиваются все тренировки Леонида Алексеевича (слева). Закончилась тренировка. Дети встают в круг, каждый по очереди подходит к Казанцеву, девочки обнимают, мальчишки жмут руку. Так заканчиваются все тренировки Леонида Алексеевича (справа)

Леонид Алексеевич все упражнения делает вместе с ребятами Анна Шулятьева © ИА REGNUM

За время работы Леонида Алексеевича в ДЮСШ, школу закончили 152 ученика. Из них 2 мастера спорта, 42 кандидата в мастера спорта, 102 получили первый разряд по лёгкой атлетике.