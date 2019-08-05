Тверь, 5 августа 2019, 02:06 — REGNUM
Возгорание произошло на крыше поезда «Сапсан» на перегоне Тверь — Редькино, сообщили в пресс-службе РЖД.
Инцидент с «Сапсаном» №755 (Санкт-Петербург — Москва) произошёл 4 августа. На перегоне Тверь — Редькино погиб зацепер, получивший смертельную травму.
В результате поезд опоздал на 49 минут. Возгорание было ликвидировано. Подробностей об обстоятельствах гибели зацепера пока не приводится.
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