Тверь, , 02:06 — REGNUM

Возгорание произошло на крыше поезда «Сапсан» на перегоне Тверь — Редькино, сообщили в пресс-службе РЖД.

Инцидент с «Сапсаном» №755 (Санкт-Петербург — Москва) произошёл 4 августа. На перегоне Тверь — Редькино погиб зацепер, получивший смертельную травму.

В результате поезд опоздал на 49 минут. Возгорание было ликвидировано. Подробностей об обстоятельствах гибели зацепера пока не приводится.

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