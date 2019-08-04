Москва, , 23:54 — REGNUM

В московских центрах госуслуг «Мои документы» с 5 по 9 августа пройдут бесплатные мастер-классы и семинары, посвященные садоводству и ведению бизнеса. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Центры госуслуг в течение 5 дней будут предоставлять консультации и проводить информационно-просветительные мероприятия по следующим направлениям: мастер-класс «Кедровая тропа», занятие «Как снизить операционные риски бизнеса и увеличить прибыль», семинар «Проактивное управление малым бизнесом. Риск-менеджмент».

Также в центрах будут проходить занятия по пользованию электронными услугами портала mos.ru, где расскажут как зарегистрироваться на сайте, подать показания приборов учета, записаться на прием к специалистам государственных учреждений.

Напомним, на территории Москвы действует 130 центров «Мои документы», в которых жители могут воспользоваться более 260 различными услугами. Практически все центры действуют по экстерриториальному принципу и предоставляют услуги независимо от места регистрации человека. О готовности документов заявителю сообщают по электронной почте или СМС-сообщением.

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