Пекин, , 22:41 — REGNUM

По данным Китайской академии туризма, за 2018 год туристы из КНР потратили за рубежом порядка $130 млрд. Об этом 4 августа сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Также отмечается, что за рубежом за указанный период побывало 149 млн граждан Китая. Так, по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году оба показателя существенно увеличились: потраченная сумма на 13%, а количество выехавших граждан — на 14,7%.

Китай также является самым быстрорастущим туристическим рынком в мире, отмечают эксперты ООН. За первое полугодие 2019 года доходы от внутреннего туризма составили здесь порядка $402 млрд.

Напомним, по данным Всемирной туристической организации при ООН, к 2030 году число туристов во всем мире превысит отметку в 1 млрд 800 млн человек, значительная часть из них будет приходится на граждан Китая.

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