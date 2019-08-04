Москва, , 22:20 — REGNUM

В Москве задержали троих подозреваемых в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

Пресс-служба называет имена задержанных — Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Каждому из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). Мужчинам инкриминируют активное участие в массовых беспорядках.

«От действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинён материальный ущерб имуществу граждан и организаций», — говорится в информации.

Всего в рамках уголовного дела задержаны девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова. Все они являются фигурантами уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля.