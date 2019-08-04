Москва, , 17:35 — REGNUM

Москва и Московская область по состоянию на 2018 год лидируют в рейтинге регионов по числу лиц с психическими расстройствами, вызванными алкогольной зависимостью. Об этом 4 августа сообщает RT на русском со ссылкой на данные Минздрава России.

Говорков Виктор. Антиалкогольный плакат(фрагмент)

Согласно представленным материалам, в столице и Подмосковье было поставлено на учет по 2,8 тысяч человек. С небольшим отрывом по этому показателю за столичными регионами следуют Пермский край и Челябинская область — по 2,4 тыс. человек. Пятерку рейтинга замыкает Башкирия, где было зарегистрировано 2,2 тыс. пациентов.

При этом отмечается, что наименьшее число лиц с нарушениями психики, обусловленные употреблением алкоголя, выявлено в Ингушетии, где в течение года был поставлен на учет всего 1 человек.

Напомним, ИА REGNUMсообщало о том, что Минздрав России опубликовал рейтинг регионов по количеству лиц с диагнозом психического расстройства за 2018 год. Согласно которому, первую строчу занимает Санкт-Петербург, далее за ним следуют Москва, Татария, Башкирия и Челябинская область.

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