Москва, , 16:41 — REGNUM

Известный советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев, скончавшийся 4 августа, всегда «оставался молодым и романтичным человеком». Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT.

«Несмотря на свой солидный возраст, он (Вилли Токарев) всегда оставался молодым и романтичным человеком», — рассказал Пригожин.

Продюсер добавил, что у Токарева, который являлся «символом шансона», всегда был «запоминающийся образ».

Ранее «Эхо Москвы» со ссылкой на ведущего радиостанции Николая Тамразова сообщила, что известный советский, американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев скончался в возрасте 84 лет.

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