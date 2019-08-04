Псков, 4 августа 2019, 16:29 — REGNUM
Три новых мобильных передвижных комплекса «Лучевая диагностика» получили межрайонные больницы Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, торжественное вручение ключей от нового передвижного диагностического оборудования состоялось сегодня, 4 августа, в Пскове.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко передала комплексы Островской, Новосокольнической и Псковской межрайонным больницам.
Это вторая партия подобных комплексов, поступивших в регион: первые пять в 2018 году были переданы Бежаницкой, Опочецкой, Пушкиногорской и Великолукской межрайонным больницам. Предполагается, что восемь мобильных комплексов позволят обеспечить охват всех жителей региона — каждый будет обслуживать в среднем по три района.
Передвижной комплекс «Лучевая диагностика» собран на базе автобусов ПАЗ. Комплекс оснащён отечественным медицинским оборудованием: цифровым флюорографом, маммографическим комплексом и бактерицидным облучателем. Комплекс предназначен для проведения массовых рентгеновских обследований всех категорий населения с целью раннего обнаружения туберкулёза и других заболеваний органов грудной клетки, а также для массового рентгенологического обследования женщин с целью раннего обнаружения рака или других заболеваний молочной железы вне стационарных лечебных учреждений.
Медики Псковской области уверены, что комплексы помогут усилить профилактику онкозаболеваний и их выявление на ранней стадии, а обследование пациентов будет проводиться более оперативно.
Отметим, что передвижные медицинские комплексы показали хорошую проходимость как в городах и сёлах, так и в условиях бездорожья.