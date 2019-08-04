Абу-Даби, , 16:06 — REGNUM

Президент Объединённых Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян помиловал 669 заключённых в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом 4 августа сообщает информационное агентство WAM.

По данным агентства, шейх распорядился освободить 669 заключённых, отбывающих различные сроки по разным статьям по случаю наступающего праздника Курбан-байрам.

Кроме того, Халифа бен Заид Аль Нахайян обязался уплатить все причитающиеся с осуждённых штрафы и долги, чтобы снять финансовое бремя с семей амнистированных.

Поясняется, что таким образом президент ОАЭ хочет предоставить заключённым возможность начать новую жизнь.

Праздник Ид аль-Адха или Курьан-байрам будет отмечаться в этом году мусульманами 11 августа.