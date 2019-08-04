Пекин, , 14:28 — REGNUM

В Китае быстрыми темпами растет количество молодых людей, предпочитающих искать работу не в крупных мегаполисах, а в своем родном городе, сообщает 4 августа Синьхуа со ссылкой на результате социологического опроса, проведенного китайской газетой «Чжунго цинняньбао».

Молодежь Китая

Кроме того, почти 90% молодых китайцев, уже работающих вдали от дома, в ходе опроса сообщили, что рассматривают вопрос с трудоустройством на малой родине. Причины заключаются в быстром развитии малых городов, которое считают основанием для возвращения домой почти 57% опрошенных. Примерно столько же — 56% — уверены в слишком напряженной жизнь в городах «первой линейки», к которой относятся Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

По словам профессора Народного университета Китая Линь Синя, молодежь сейчас более энергична и образована, поэтому у нее стало больше возможностей трудоустройства за пределами мегаполисов; свою роль в этом играет и интенсивное развитие провинции.