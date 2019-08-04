Цхинвал, , 13:48 — REGNUM

В Москве состоялась X Международная конференция по вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов уполномоченных органов. В этом году конференция была посвящена теме «Принудительное исполнение: современное состояние и векторы развития». В конференции приняли участие 60 представителей иностранных государств, в том числе представители Южной Осетии. Об этом сообщило 4 августа ИА «Рес».

В ходе конференции прошли деловые встречи главного судебного пристава Южной Осетии Вадима Джагаева с представителями разных стран.

Участники конференции обсудили тенденции развития систем принудительного исполнения, в том числе новшества, возможности и потенциал современного технического обеспечения принудительного исполнения.

Представители разных стран имели возможность поделиться своим опытом с зарубежными коллегами.