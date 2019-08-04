София, , 12:15 — REGNUM

Более 200 российских туристов уже вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолетами у авиакомпании Bulgaria Air. Об этом сегодня, 4 августа, сообщил журналистам генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Он рассказал, что авиакомпания Bulgaria Air явно страдает от нехватки самолетов, так как поломка даже одного из них сразу же ломает авиакомпании график полетов. Кроме того, запасные части для сломанных самолетов приходится доставлять из другой страны, а на это требуется дополнительное время.

«Мы надеемся, что уже в ближайшие часы авиакомпания выполнит свои обязательства и отправит наших туристов на родину рейсами из аэропортов Бургаса и Варны», — сказал генеральный консул.

При этом он напомнил, что российские туристы должны были вылететь домой ещё утром 3 августа.