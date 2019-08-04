Москва, , 11:56 — REGNUM

Теплая погода вернется в Москву в середине следующей неделе, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дождь в Москве Антон Привальский © ИА Красная Весна

«Со среды придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, плюс 20−22 — Москва, 18−22 — по области», — приводит РИА «Новости» слова Тишковца. При этом ведущий специалист центра «Фобос» отметил, что в среду не обойдется без дождя.

Также, по словам синоптика, в ближайшие два дня ещё будет холодно и температура ночью в понедельник составит в столице России ночью +5 +7°С и +3 +8°С по области, а днем +11 +13°С в Москве и +9 +14°С по области. Кроме этого, в этот же день возможен кратковременный дождь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр сообщил, что столбики термометров в Москве поднимутся в воскресенье, 4 августа, до отметки +16°С.