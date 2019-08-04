Москва, , 08:22 — REGNUM

В уголовном деле о массовых беспорядках в Москве 27 июля появились новые фигуранты. Об этом сообщил журналистам глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

По его словам, Следственный комитет после обысков задержал Даниила Конона, который подозревается в участии в массовых беспорядках.

Также Чиков рассказал, что ещё одним фигурантом данного дела стал Сергей Абаничев. Ему следствие также вменяет в вину участие в массовых беспорядках.

Ранее стало известно, что фигурантом данного дела стал Владислав Барабанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет после попытки внесистемной оппозиции провести несанкционированный митинг в центре Москвы возбудил уголовное дело по статье «Массовые беспорядки». За организацию массовых беспорядков дают от восьми до 15 лет тюрьмы, за вовлечение в них — от пяти до 10 лет, за участие — от трех до восьми.