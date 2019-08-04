Москва, , 07:58 — REGNUM

Температура в Москве в воскресенье, 4 августа, составит до +16°С, сообщает Гидрометцентр России.

В столице России будет облачно с прояснениями, местами — небольшой дождь. Ветер северо-западный 5−10 м/с, температура воздуха составит от +14 до +16°С.

Отметим, с началом августа на европейскую территорию пришла дождливая и холодная погода, что связано с вторжением в регион холодных арктических воздушных масс. В связи с этим, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве с 1 по 10 августа вряд ли поднимется выше +19°С.