Вашингтон, , 06:11 — REGNUM

Массовое убийство в техасском городе Эль-Пасо, жертвами которого стали два десятка человек, является не только трагедией для всех американцев, но и актом трусости. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 3 августа в Twitter.

Дональд Трамп

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагичной, но и актом трусости», — написал глава Белого дома.

Президент отметил также, что вместе со всеми гражданами США осуждает «этот ненавистный поступок», оправдания которому не может быть.

Ранее президент США уже обращался со словами сочувствия к гражданам в связи с трагедией в Эль-Пасо. Трамп подчеркнул также, что федеральное правительство окажет полную поддержку местным властям в связи с массовым убийством.

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