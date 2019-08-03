Санкт-Петербург, , 23:34 — REGNUM

Известный киноактер Михаил Боярский подверг критике данные министерства здравоохранения, приведенные в рейтинге регионов с наибольшим количество психически больных граждан. Об этом 3 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Иероним Босх. Корабль дураков (фрагмент). 1490-1500

Реакция артиста была связана с тем, что его родной город Санкт-Петербург оказался лидером опубликованного рейтинга.

Бессмысленным и глупым назвал Боярский желание ведомства производить подобные подсчеты, так как с его точки зрения, в Санкт-Петербурге «очень нормальных» людей нет и быть не может.

«Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — подчеркнул актер, добавив, что без «психов» не было бы искусства.

Напомним, по данным министерства здравоохранения России, в Санкт-Петербурге проживает 4 тыс. 700 пациентов с психическими расстройствами. Второе место занимает Москва — 2 тыс. 800 пациентов. Третье место антирейтинга досталось Татарии — с 2 тыс. 500 душевнобольными.

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