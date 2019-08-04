Бокситогорск, Ленинградская область, , 02:12 — REGNUM

Еще с начала 2000-х годов в Ленинградской области, не имеющей своего собственного административного центра, возникла замечательная традиция — объявлять на год «столицей» региона один из населенных пунктов. В этом же городе или селе в начале августа проходят торжества по случаю очередного дня рождения Ленобласти, образованной 1 августа 1927 года.

Александр Дрозденко во главе праздничного шествия колонн Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2019 году столицей праздника по случаю 92-й годовщины образования Ленинградской области стал Бокситогорск — город металлургов на востоке 47-го региона. На них побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Город Бокситогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Первым пунктом программы праздника стал гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также сельскохозяйственной продукции Ленинградской области.

Гастрономический фестиваль Калейдоскоп вкуса Дарья Драй © ИА REGNUM

Валеная корюшка Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа булочных изделий Дарья Драй © ИА REGNUM

На ярмарке развернули торговые ряды с продукцией фермеры, представители малых предприятий. В «Городе мастеров» были представлены изделия ткачей, кружевниц, резчиков по дереву, гончаров и мастеров по изготовлению игрушек и других ремесленников.

Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел Дарья Драй © ИА REGNUM

Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел Дарья Драй © ИА REGNUM

Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел Дарья Драй © ИА REGNUM

Ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел Дарья Драй © ИА REGNUM

«Фишкой» гастрономического фестиваля стал здоровый образ жизни — 2019-й объявлен Годом ЗОЖ во всем регионе. Ему полностью соответствуют блюда, приготовленные по рецептам коренных народов Ленинградской области. Среди них были калитки (открытые пирожки) с ягодной и овощной начинкой, рыбники, вяленая репа, копченая салака, пшенная каша, напитки из иван-чая и мёда.

Продажа булочных изделий Дарья Драй © ИА REGNUM

Медовые соты Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники фестиваля рассказали его гостям о том, как можно приготовить традиционные для Ленобласти блюда, здесь же проходили конкурсы и флешмобы для взрослых и детей.

«Наши предки знали, как правильно и с пользой готовить. Так что, можно сказать, день начался со здорового завтрака», — отметил губернатор региона Александр Дрозденко, возглавивший торжества в Бокситогорске. Гастрономический фестиваль работал весь праздничный день.

Александр Дрозденко дегустирует рыбу на фестивале Калейдоскоп вкуса Дарья Драй © ИА REGNUM

В 13:00 на площади Ленина начался спортивный парад районных делегаций Ленинградской области, во главе которого также оказался глава региона — в роли «главного тренера».

Александр Дрозденко во главе праздничного шествия колонн Дарья Драй © ИА REGNUM

На площадь вынесли Огонь олимпийской славы. Александр Дрозденко принял его из рук олимпийской чемпионки по легкой атлетике Татьяны Казанкиной. Затем спортивная колонна вместе олимпийцами прошествовала в сторону реконструированного к празднику стадиона «Металлург», ставшего центром торжеств в честь Дня рождения Ленобласти.

Вынос огня олимпийской славы РФ и Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Шоу барабанщиц Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничный спортивный парад в Бокситогорске Дарья Драй © ИА REGNUM

Суперкар Дарья Драй © ИА REGNUM

В сквере перед стадионом губернатор и чемпионы олимпийских игр высадили Аллею Спорта. Ее составят 39 кленов сорта «Красный закат», дающего ярко-красную нарядную листву. Кстати, название аллеи, которая появилась благодаря приоритетной программе «Формирование комфортной городской среды», выбрали сами жители Бокситогорска голосованием в социальных сетях.

Посадка деревьев на Аллее спорта Дарья Драй © ИА REGNUM

Празднование 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске Дарья Драй © ИА REGNUM

«Она напоминает о подвигах наших выдающихся спортсменов, и одновременно, зовет каждого — к здоровью, спорту, физкультуре. Думаю, что если все наши победы — большие, общественные, и малые, частные в спорте, искусстве, строительстве, социальной сфере мы станем отмечать посадкой деревьев — то у нас будет самый зеленый регион в стране», — сказал Александр Дрозденко.

Гала-концерт в честь 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске Дарья Драй © ИА REGNUM

Вячеслав Макаров, Александр Беглов, Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

В 15:00 на стадионе «Металлург» начался торжественный концерт в честь 92-й годовщины образования Ленинградской области. Его главной «звездой стал заслуженный артист РСФСР Лев Лещенко. Также перед жителями столицы Ленобласти 2019 года и всеми гостями праздника, приехавшими из других городов и сел, выступили Василий Герелло, Дина Гарипова и другие известные исполнители.

Концертная программа на стадионе продлилась для горожан и гостей и в вечернее время. А финальным аккордом празднования очередного дня рождения Ленинградской области стал ночной фейерверк над Бокситогорском.

По данным областных властей, в праздничных торжествах участвовали более семи тысяч человек.

Празднование 92-ой годовщиной Ленинградской области в Бокситогорске Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздничное шествие колонн спортивного парада Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители Бокситогорска на празднике Дарья Драй © ИА REGNUM

Вяленая рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

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В следующем году статус столицы Ленинградской области получит Всеволожск, а в 2021 году — Тосно, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Определение одного из городов «столицей» на один год позволяет нам концентрировать здесь финансовые и организационные ресурсы региона для ремонта, реконструкции и благоустройства. Жители Бокситогорска получили по итогам праздника, по сути, новый город. Теперь наша задача — чтобы такие же перемены увидели и почувствовали жители Всеволожска, а затем — Тосно», — сказал глава региона.

Населенный пункт, объявленный временной столицей, получает в придачу к почетному статусу 200 млн рублей на подготовку к празднику, а кроме того, для него дополнительно увеличивается финансирование всех региональных программ.

Например, в Бокситогорске в преддверие праздника были отремонтированы многие здания и социальные объекты, проведено комплексное благоустройство, созданы новые общественные пространства.

Город Бокситогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Город Бокситогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Город Бокситогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Город Бокситогорск Дарья Драй © ИА REGNUM

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Дарья Драй © ИА REGNUM

Александр Дрозденко также сообщил, что 2020 год объявлен в Ленинградской области Годом Победителей, в связи с предстоящей 75-й годовщиной Великой Победы.

Александр Дрозденко во главе праздничного шествия колонн Дарья Драй © ИА REGNUM

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