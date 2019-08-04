Москва, , 02:52 — REGNUM

Несогласованная акция оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы ещё раз показала, что лидеры так называемой «несистемной оппозиции» — это люди, которые ради собственных целей без раздумий готовы пожертвовать судьбами других. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член президиума координационного совета Негосударственной сферы безопасности России (НСБ) Владимир Каширов.

Задержание на Пушкинской. 04.08.2019 Олег Константинов © ИА Красная Весна

«Думаю, всем здравомыслящим людям понятно, что это было сделано для того, чтобы повысить медийность и конфликтность события. Одновременно так интереснее и заметнее для журналистов, которые покажут и расскажут всем о «героических противостояниях», ну и для молодых людей, которым отводится прямо скажем — роль пушечного мяса», — отметил Каширов.

Он также напомнил, что организаторы митинга отказались от места проведения публичной акции, которое предлагала мэрия Москвы. По его мнению, подобные провокации преступны и недопустимы, так как для политиков и технологов это является всего лишь тактикой, а впечатлительные юноши и девушки могут налететь на административное и даже уголовное преследование.

«При этом сейчас очень важно, чтобы до впервые вышедших на улицы и искренних людей, которые хотят менять жизнь к лучшему мы все вместе донесли ключевую мысль — сегодня в России работает огромное количество общественных институтов, различных профильных площадок, политических и не только, на которых можно озвучить любую позицию, реализовывать свои проекты. Но каждый, кто нарушает закон, всегда будет сталкиваться с установленной ответственностью, иначе всё наше общество окажется под угрозой», — заключил Каширов.

Напомним, 3 августа в столице прошёл несанкционированный митинг так называемых независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва.