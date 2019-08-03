Лондон, , 21:45 — REGNUM

В Великобритании, в возрасте 67 лет от рака мочевого пузыря скончался известный клавишник Йен Гиббонс, об этом 3 августа сообщает портал InterMedia.

Музыкант был членом группы Kinks. Смерть наступила 1 августа 2019 года, он скончался в своем доме в городе Блэкпур.

Соболезнования по поводу трагедии уже выразили его коллеги по группе Рэй Дэвис, Дейв Дэвис и Мик Эйвори.

Напомним, любовь к музыке у Гиббонса была замечена уже в возрасте 9 лет, когда он научился играть на гитаре. В 14 лет он создал рок-группу в своей школе. Позднее, в 1979 году вступил в группу Kinks, пик славы которой пришелся на 1960-е годы.

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