Москва, , 19:51 — REGNUM

100 тысяч человек стали участниками бесплатных лекций и мастер-классов в парках столицы, проходящие в рамках реализации проекта «Здоровая Москва». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Уже 100 тысяч горожан посетили площадки рядом с павильонами «Здоровая Москва», на которых проводятся мероприятия. В городе созданы все условия, чтобы проводить время среди единомышленников активно, с пользой для здоровья и совершенно бесплатно», — отметила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Громова.

Всего в парках Москвы открыто 46 павильонов, самыми востребованными из которых стали пункты, расположенные в Лианозовском парке, в сквере им. Федора Полетаева, в ландшафтном парке «Митино», в парках «Печатники» и «Садовники».

Напомним, программа «Здоровая Москва», реализующаяся с июня по август 2019 года в парках столицы, ориентирована на пропаганду здорового образа жизни среди населения. Программные мероприятия дают возможность участникам проекта пройти медицинские обследования, получить консультацию терапевта, посетить спортивные занятия, уроки танцев, лекции о питании и профилактике различных заболеваний.

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