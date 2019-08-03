Москва, , 20:07 — REGNUM

Представители Роскомнадзора потребовали ограничить нелегальное распространение телесериала «Рассказ служанки», об этом 3 августа сообщается на официальном сайте учреждения.

После того, как компания «Сеть Телевизионных Станций», являющаяся правообладателем сериала, подала соответствующее заявление, Роскомнадзор ограничил 162 интернет-ресурса, не отреагировавших на поступившее предупреждение.

214 интернет-порталов убрали со своих страниц телефильм, в ближайшее время ожидается, что еще четыре интернет-страницы будут очищены от пиратского контента.

Напомним, популярный телесериал «Рассказ служанки» в июле 2019 года продлили на четвертый сезон. Картина рассказывает историю вымышленного государства, власть в котором захватили религиозные экстремисты.

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