Москва, , 19:21 — REGNUM

Наиболее эффективным методом борьбы с ожирением является ускоренная ходьба, а бег может принести вред здоровью человека. Об этом 2 августа сообщил врач-диетолог Александр Немов в беседе НСН.

Тренировки бегунов любителей в манеже Юлия Лилишенцева © ИА REGNUM

По его мнению, спортивная ходьба, как разновидность бега, оказывает существенную нагрузку на организм человека, а так как бег не является естественной чертой поведения человека, то чрезмерные занятия им могут привести к тем или иным заболеваниям.

Благоприятными спортивными занятиями в процессе сжигания лишних калорий эксперт назвал бег трусцой или ускоренную ходьбу.

«Бег трусцой или чуть-чуть ускоренная ходьба должна быть рваной: сначала идёшь нормально, потом минуты на две-три ускоряешься, потом опять замедляешься — этого достаточно для нагрузки и сжигания лишних калорий», — отметил он.

Врач уточнил также, что йога не дает эффекта в похудении, но представляет пользу тем, что задействует в своем арсенале комплекс упражнений на растяжку.

Напомним, ранее ИА REGNUMсообщало о том, что американские диетологи предупредили о развитии синдрома абстиненции при резком отказе от сахара и продуктов, его содержащих.

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