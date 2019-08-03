Москва, , 18:51 — REGNUM

Роспотребнадзор для выезжающих в туристические поездки опубликовал памятку-предупреждение о высокой вероятности заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями в странах с экваториально-тропическим климатом. Об этом 3 августа сообщается на официальном сайте ведомства.

Курорты на острове Гавайи (cc)George

К таким потенциально опасным регионам специалисты Роспотребнадзора отнесли страны Евразии, Африки, Южной Америки и Океании.

В ведомстве отмечают, что чаще всего заболевания, характерные для данных регионов, передаются через «воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем».

Протекание болезней сопровождается «поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению», — отмечается в памятке.

Специалисты настоятельно рекомендуют уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров данные об эпидемиологической ситуации в регионе предполагаемого пребывания и позаботиться об оформлении медицинской страховки.

Кроме этого, перед поездкой необходимо пройти вакцинацию, а во время пребывания в странах с тропическим климатом соблюдать меры предосторожности при питании и водопользовании, соблюдать правила личной и общественной гигиены, в целях защиты от укусов насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды).

Напомним, ранее ИА REGNUMсообщало о том, что Роспотребнадзор опубликовал советы по правильному выбору сыров, согласно которым необходимо уточнять состав продукта, он должен состоять только из натуральных ингредиентов, и приобретать сыр фабричного производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор дал советы, как правильно выбрать сыр