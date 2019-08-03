Москва,
3 августа 2019, 21:47 — REGNUM
В Москве 3 августа состоялась акция протеста незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы.
ОМОН во время несогласованной акции протеста на Трубной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Протестующий
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ОМОН просит разойтись
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ОМОН выводит людей с Трубной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ОМОН выводит людей с Трубной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ОМОН
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Она прошла сразу в нескольких местах центра столицы. Основные события разворачивались на Трубной площади.
При задержании многие протестующие улыбались
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция задерживает участников несаглосованного митинга
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция на несогласованной акции протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Из-за перекрытия люди не могли покинуть Трубную площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция перекрыла Трубную площадь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Автозак
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По данным корреспондента ИА REGNUM с места событий, наибольшее число собравшихся на Трубной площади достигло в самый пик тысячи человек. Однако выделить из этой толпы протестующих, полицию, журналистов или прохожих не представлялось возможным.
Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оцепление Трубной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Митингующие
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Территорию патрулировали вертолёты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Росгвардия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Митингующие
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Туристы не знали как выбраться с Трубной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По данным МВД, опубликованным в середине дня, в протестах 3 августа приняли участие 350 человек.
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Несогласованная акция протеста в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Задержание участников несогласованной акции протеста
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция выводит всех с Трубной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Во время акции проходили задержания.