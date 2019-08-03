Москва, , 21:47 — REGNUM

В Москве 3 августа состоялась акция протеста незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы.

ОМОН во время несогласованной акции протеста на Трубной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Протестующий Дарья Антонова © ИА REGNUM ОМОН просит разойтись Дарья Антонова © ИА REGNUM ОМОН выводит людей с Трубной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM ОМОН выводит людей с Трубной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM По Цветному бульвару людей вывели к Садовому кольцу Дарья Антонова © ИА REGNUM ОМОН Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прошла сразу в нескольких местах центра столицы. Основные события разворачивались на Трубной площади.

При задержании многие протестующие улыбались Дарья Антонова © ИА REGNUM Полиция задерживает участников несаглосованного митинга Дарья Антонова © ИА REGNUM Полиция на несогласованной акции протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Дарья Антонова © ИА REGNUM Из-за перекрытия люди не могли покинуть Трубную площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM Полиция перекрыла Трубную площадь Дарья Антонова © ИА REGNUM Автозак Дарья Антонова © ИА REGNUM Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Задержание участников несогласованнай акции протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным корреспондента ИА REGNUM с места событий, наибольшее число собравшихся на Трубной площади достигло в самый пик тысячи человек. Однако выделить из этой толпы протестующих, полицию, журналистов или прохожих не представлялось возможным.

Из-за оцепления, большинство людей стали невольными участниками акции Дарья Антонова © ИА REGNUM Оцепление Трубной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Митингующие Дарья Антонова © ИА REGNUM Территорию патрулировали вертолёты Дарья Антонова © ИА REGNUM Росгвардия Дарья Антонова © ИА REGNUM Митингующие Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM Туристы не знали как выбраться с Трубной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM Задержание участников несогласованной акции протеста Дарья Антонова © ИА REGNUM Несогласованная акция протеста в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным МВД, опубликованным в середине дня, в протестах 3 августа приняли участие 350 человек.

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Во время акции проходили задержания.