Москва, , 18:16 — REGNUM

Эскалаторную галерею на Воробьевых горах в Москве планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом 3 августа сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Эскалаторная галерея Mos.ru

По словам чиновника, решение о завершении работ по реконструкции крытой эскалаторной галереи было принято в результате совещания по развитию Воробьевых гор.

«Эскалаторная галерея долго не работала, принято решение ее реконструировать. Планируем, что в 2021 году она будет запущена», — заявил Хуснуллин.

Напомним, данный объект был возведен в 1959 году и был сдан в одно время со станцией метро «Ленинские горы» («Воробьевы горы»). Галерея предполагала несколько направлений распределения пассажирского потока: к зданию МГУ и к Дворцу пионеров. С 1983 года, после закрытия станции метро на ремонтные работы, галерея прекратила свою работу.

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