Москва, , 18:23 — REGNUM

Не менее десяти журналистов были задержаны на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. По его словам, все они были отпущены.

«Мы ведём мониторинг ситуации, фиксируем, что происходит. По нашим данным, не менее десяти журналистов были задержаны, но практически сразу отпущены», — цитирует Соловьёва «Интерфакс».

Он отметил, что СЖР остаётся на связи с центральным аппаратом МВД. Накануне акции Соловьёв обратился в МВД с настоятельной просьбой вести себя по отношению к представителям средств массовой информации аккуратно и внимательно.

«Если возникнет какая-то сложная ситуация с журналистом, то мы обязательно свяжемся с полицией и будем разбираться», — добавил он.

Напомним, Главное управление МВД по Москве призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции в столице 3 августа.