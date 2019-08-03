Москва, , 17:10 — REGNUM

Станция метро Москвы «Шереметьевская» будет введена в эксплуатацию в 2022 году и станет одной из самых глубоких станций столичного метрополитена. Об этом 3 августа сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Метро Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время на Большой кольцевой линии метро возводится станция «Шереметьевская», которая станет одной из самых глубоких в столичной подземке и опустится на глубину около 70 метров. Открыть станцию планируется уже в 2022 году», — уточнил Хуснуллин.

Он также заявил, что в ходе строительства станции метрополитена будет установлен один из самых протяженных эскалаторов в столичной подземке, длина которого составит более 131 метра. Таким образом, он превысит длину эскалатора станции «Парк Победы» на несколько метров.

Напомним, станция метро «Шереметьевская» будет расположена на Большой кольцевой линии (БКЛ), она станет пересадочной и предоставит возможность пассажирам метрополитена перейти на станцию «Марьина Роща», которая расположена на Люблинско-Дмитровской линии.

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