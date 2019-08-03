Москва, , 16:55 — REGNUM

В Москве на Трубной площади задержали несколько десятков человек за последние полчаса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автозак (cc) Gruznov

По его словам, задержания стали массовыми. Полиция выбирает в толпе людей, которых планирует задержать, и отводит их в автозаки.

Согласно наблюдениям корреспондента, за последние полчаса на Трубной площади задержали около полусотни участников акции.

Подавляющее большинство задержанных — юноши и мужчины. Девушек сотрудники правоохранительных органов не трогают даже в тех случаях, когда у тех есть с собой плакаты или они выкрикивают лозунги.