Москва, , 16:59 — REGNUM

Праздничные мероприятия, которые проходят в эти дни на ВДНХ, посетило более 400 тысяч человек. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

ВДНХ Mos.ru

С 1 по 4 августа в ВДНХ проходит юбилейная программа, которая предполагает проведение более 50 культурно-досуговых мероприятий.

«За первые два дня празднования 80-летия выставка приняла уже более 400 тыс. гостей. Юбилейные мероприятия продлятся до конца недели, впереди москвичей и гостей столицы ждут концерты популярных исполнителей, танцевальный флешмоб, гастрономический фестиваль и уникальное шоу дронов», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее пресс-службой выставочного комплекса сообщалось о том, что запущенный на орбиту Земли в июле 2019 года космический аппарат «ВДНХ-80» подал звуковой сигнал.

Читайте ранее в этом сюжете: ВДНХ будет праздновать 80-летие четыре дня