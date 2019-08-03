Москва, , 16:47 — REGNUM

На несогласованной акции на Трубной площади в Москве впервые принимают участие члены Общественной палаты города Москвы и Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщил телеграмм-канал Общественного штаба.

Автозак Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Члены ОП принимают участие в «прогулке по Бульварному кольцу» в качестве общественных наблюдателей.

«Общественные наблюдатели — заместитель руководителя Общественного штаба Вадим Ковалёв и сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц на Трубной площади», — сообщили в организации.

Напомним, члены Общественной палаты города Москвы получили статус наблюдателей на массовых мероприятиях. Данное предложение согласовал начальник ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов.

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