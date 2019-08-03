Москва, , 16:23 — REGNUM

В департаменте развития новых территорий города Москвы приступили к разработке проекта четырехполосной дороги, протяжённостью 2,3 километра, которая свяжет город Московский и магистраль «Солнцево — Бутово — Видное» в районе станции столичного метро Сокольнической линии «Филатов Луг». Об этом 3 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«По новой дороге будет организовано движение общественного транспорта. Путь от Московского до метро займет не более пяти минут. Сегодня в часы пик жители города добираются до подземки иногда более 40 минут. Для максимального удобства жителей строители проложат здесь пешеходный тротуар и велодорожку», — отметил руководитель департамента Владимир Жидкин.

Автодорога будет оснащена наружным освещением, светофорами, остановочными павильонами и шумозащитными экранами.

В сообщении мэрии Москвы также уточняется, что дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Напомним, в ТиНАО столичные власти осуществляют развитие дорожной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы, согласно которой планируется строительство 300 километров дорог. За предыдущие шесть лет введено в эксплуатацию и построено 172 километров автодорог.

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