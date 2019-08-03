Москва, , 15:44 — REGNUM

Министерство внутренних дел России сообщает, что в ходе несанкционированного шествия внесистемной оппозиции в центре Москвы задержаны 30 человек. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 3 августа, пресс-служба МВД.

По данным столичной полиции, всего в акции протеста принимают участие 350 человек. За нарушение общественного порядка были задержаны 30 человек.

Напомним, что оппозиционеры решили выйти на несанкционированное шествие по бульварам Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.

Власти сразу заявили, что акция несогласованная и все кто будет принимать в ней участие — нарушают закон.