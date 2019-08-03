Москва, 3 августа 2019, 15:31 — REGNUM
В толпе на несанкционированной акции в Москве есть люди, которые принимают решения, передаёт 3 августа корреспондент ИА REGNUM.
«Есть люди, которые принимают решения, выбирают маршруты. «Пойдёмте туда», «туда», хлопаем». Остальные участники групп следуют их командам. К ним присоединяются ещё люди, образуется толпа, которая в итоге меняет маршрут шествия», — сообщает корреспондент.
В эти минуты с Трубной площади выходит толпа участников митинга, хлопая в ладоши. Их никто не задерживает.
Большинство задержанных, по наблюдениям корреспондента, либо сидели на лавочках возле площади, либо стояли в стороне.