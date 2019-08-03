Москва, , 15:17 — REGNUM

Кафе, кофейни и другие заведения общественного питания в Москве по периметру Трубной площади работают без ограничений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Посетители сидят в кафе делают заказы, наблюдают со стороны за происходящим на площади. Никаких эксцессов, связанных с их работой, нет.

С трудностями пришлось столкнуться прохожим, случайно оказавшимся на Трубной площади во время несогласованной акции и встретившим оцепление. Чтобы выбраться, им приходится как и участникам протеста следовать в сторону Чистых прудов.