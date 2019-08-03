Ставрополь, , 15:03 — REGNUM

Двое детей, пострадавших в результате с участием автобуса и грузового автомобиля в Ставропольском крае 2 августа, выписаны из больницы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Дети проходили лечение в Апанасенковской районной больнице. В настоящее время в больницах края остаются 14 человек: семь из них проходят лечение в больнице Апанасенковского района, ещё семь — в краевой клинической больнице и городской больнице N4 Ставрополя.

Как сообщало ИА REGNUM, авария с участием автобуса и грузовика произошла в ночь на 2 августа на Ставрополье. В результате аварии пять человек погибли.