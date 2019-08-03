Москва, , 14:59 — REGNUM

В Москве на Пушкинской площади сотрудники полиции задержали порядка 40 человек, которые пытались принять участие в несанкционированном шествии внесистемной оппозиции. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полиция изначально просила граждан, которые намеревались принять участие в несанкционированном шествии, разойтись. Но те не вняли просьбам.

В итоге полиция начала задержания. Поскольку протестующих было не много, задержали порядка 40 человек. но эта цифра может увеличится.

Параллельно с этим на Трубной площади задержали порядка 5 человек.