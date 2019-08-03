Москва, , 14:36 — REGNUM

Количество участников несанкционированной акции внесистемной оппозиции в Москве оказалось незначительным. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в местах сбора внесистемной оппозиции, о которых они заранее сообщили (Пушкинская, Трубная, Тургеневская площади) не наблюдается большого количества народу.

Полиция предприняла активные действия на Трубной площади, откуда выдавили несколько десятков оппозиционеров.

Погода в городе испортилась — идёт дождь. В местах сбора оппозиции журналистов едва ли не больше, чем самих оппозиционеров.