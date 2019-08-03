Москва, , 14:16 — REGNUM

В Москве на выходе со станции метро «Пушкинская» полиция проверяет выходящих из метрополитена граждан и в случае обнаружения среди них журналистов требует подписать документ, который свидетельствует о том, что стражи порядка сделали журналисту предупреждение.

В документе сказано, что столичная полиция предупреждает о том, что акция протеста в Москве не является согласованной, поэтому москвичам и гостям столицы предлагается воздержать от участия в ней.

Также в документе предупреждается об ответственности — как административной, так и уголовной — за участие в несанкционированных акциях и массовых беспорядках.

Полиция требует подписать такой документ.

Стоит отметить, что пришедших на несогласованную акцию в Москве крайне мало, и журналисты составляют значительную часть из них.