Москва, , 13:50 — REGNUM

В Москве на Тверской улице сегодня, 3 августа, замечены кордоны полиции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники полиции в некоторых местах перегородили стальными заграждениями тротуары Тверской улицы, однако граждан через них пропускают после проверки сумок и рюкзаков. Пешеходный поток не интенсивный.

Напомним, что сегодня внесистемная оппозиция планирует провести очередной несогласованный митинг в поддержку ряда граждан, которым было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую дум.

Предыдущий митинг оппоозиционеры пытались провести 27 июля — власти его разогнали. Были задержаны более 1,3 тыс. человек.