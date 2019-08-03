Кампала, , 12:51 — REGNUM

Посольство Саудовской Аравии в Уганде выделило денежные средства десяти угандийцам на посещение в этом году паломнических мест: Мекки и Медины.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», посол страны в Уганде Бандер Мохаммед Аль-Файфи сообщил, что Правительство Саудовской Аравии каждый год оказывает помощь такого рода мусульманам по всему миру, отправляющимся в святые места.

«В этом году мы сфокусировались на странах, охваченных политическими кризисами, таких как Йемен и Южный Судан», — отметил Аль-Файфи.

Также посол добавил, что паломники, которым оказывается материальная помощь в размере $7500 со стороны посольства Саудовской Аравии, посетят страну в качестве гостей короля Саудовской Аравии Салмана Бин Абдул-Азиза.

Секретарь, ответственный за религиозные вопросы в Высшем мусульманском совете Уганды Мухаммед Бувембо был избран руководителем группы паломников, которые отправятся в Саудовскую Аравию.