Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM

Правоохранительные органы Санкт=Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной преступной группы, незаконно поставивших на миграционный учет около 10 тысяч иностранных граждан. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщили 3 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено, преступную группу создала в 2016 году супружеская пара, привлекавшая для реализации своих целей женщин, нуждавшихся в быстром заработке.

Злоумышленники изготавливали подложные миграционные документы для постановки на учет иностранцев, продления срока их пребывания в РФ и получения патента на работу, а также вносили заведомо ложные сведения о месте пребывания мигрантов.

«Стоимость указанных услуг варьировалась от 300 рублей до 22 тысяч рублей. В среднем в день доход злоумышленников составлял около 200 тысяч рублей. Оплата иностранными гражданами осуществлялась как наличными средствами, так и безналичным способом», — отметили в петербургской полиции.

Как установлено, часть преступного дохода супруги тратили на аренду офисных помещений, приобретение мебели и оргтехники, сим-карт на третьих лиц, на создание и приобретение юрлиц и печатей, а остающиеся средства распределяли между собой и соучастниками. Преступная деятельность продолжалась до 2018 года, за это время, как уже говорилось, злоумышленники обеспечили незаконное пребывание в России около 10 тысяч иностранных граждан.

Мужчине-организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении его супруги и 56-летней соучастницы судом назначен домашний арест. В отношении четверых других обвиняемых избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде.

Теперь наказание для организаторов незаконной миграции определит суд.

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