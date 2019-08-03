Исламабад, , 12:28 — REGNUM

2 августа университетский госпиталь Ага Хан в Пакистане опубликовал доклад, согласно которому 15 миллионов пакистанцев больны гепатитом B или C.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, доктор Васим Джафри поделился с представителями прессы и специалистами результатами исследования научного центра Ага Хан. Согласно докладу Васима Джафри, в Пакистане наблюдается настоящая эпидемия гепатита, который распространяется, в основном, из-за некачественных инъекций. По данным Джафри, Пакистан лидирует в мире по частоте использования инъекций в медицине. Кроме того, как отметил доктор, Пакистан занимает второе место в мире по числу больных гепатитом C.

Автор доклада выдвинул несколько предложений по борьбе с опасными заболеваниями. Во-первых, он призвал международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратить пристальное внимание на распространение гепатита в Пакистане. Во-вторых, Васим Джафри отметил необходимость сократить использование инъекций в пакистанской медицине, заменив их другими видами вакцинации и лечения.