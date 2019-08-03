Москва, 3 августа 2019, 12:19 — REGNUM
В Москве на Чистых прудах, Тургеневской и Пушкинской площадях сегодня, 3 августа, собрались немногочисленные протестующие.
Напомним, что сегодня внесистемная оппозиция вновь попытается провести акцию протеста в Москве, чтобы поддержать ряд граждан, которым ранее было отказано в регистрации на выборах в Московскую городскую думу.
Предыдущий митинг 27 июля закончился разгоном и задержанием более 1,3 тыс. человек.
Столичная полиция заранее предупреждала, что сегодняшняя акция является незаконной и призвала граждан в ней не участвовать.
На Пушкинской площади сотрудники полиции раздают гражданам листовки, в которых содержится предостережение о незаконной акции.