Сеул, , 12:17 — REGNUM

Пожилой гражданин Южной Кореи совершил акт самосожжения в центре Сеула. Таким образом он выразил протест против действий правительства Японии, которое ранее ввело торговые ограничения в отношении Южной Кореи.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, инцидент произошёл утром 2 августа. 72-летний мужчина остался жив и с ожогами был доставлен в больницу; сейчас врачи оценивают его состояние как критическое. Рядом с местом происшествия полиция обнаружила личные вещи пожилого южнокорейца, среди которых была записка с осуждением Токио за преступления колониальных времён (1910−1945 годов). Кроме того, мужчина возмущён торговыми ограничениями в отношении Сеула, которые наносят вред южнокорейской экономике.

Это происшествие подлило масла в огонь конфликта между Японией и Южной Кореей. По всей стране сейчас также проходят многотысячные акции протеста, а миллионы южнокорейцев отказались от приобретения японских товаров.