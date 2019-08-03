Сеул, , 12:23 — REGNUM

2 августа северокорейский военнослужащий пересёк Демилитаризованную зону и заявил о желании остаться в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление объединённого комитета начальников штабов.

В ночь на 2 августа южнокорейские пограничники обнаружили тело в реке Имджин. Позднее выяснилось, что этот человек — кадровый северокорейский военный; он был задержан в соответствии с протоколом. Он не стал сопротивляться и отказался возвращаться в КНДР, предпочтя остаться на Юге, где ему будет предоставлено убежище. Эксперты полагают, что солдату удалось остаться незамеченным благодаря плотному туману и плохой видимости.

Это первый случай пересечения границы по реке Имджин с 2010 года. Последний инцидент с перебежчиком произошёл в декабре 2018 года на востоке Демилитаризованной зоны.