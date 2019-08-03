Мехико, , 12:14 — REGNUM

Во время очередной утренней пресс-конференции в Национальном дворце президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил национальный план по борьбе с наркозависимостью среди молодёжи. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Лопес Обрадор с сожалением констатировал, что количество молодых людей в стране, становящихся жертвами наркотических веществ, растёт. Президент обозначил, что главной целью плана является выявление и устранение социальных причин, порождающих потребление наркотиков, с целью избежать причинения ущерба общественному здравоохранению и страданий семьям подростков. Среди таких причин глава государства выделил насилие и отсутствие безопасности. В связи с этим Лопес Обрадор заверил, что правительство уже ведёт работу по повышению благополучия и благосостояния общества, чтобы подростки и юноши и девушки чувствовали себя защищёнными.

Курировать кампанию будет заместитель министра здравоохранения Уго Лопес.